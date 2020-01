Bernd Storck geeft meer uitleg over de nieuwe spelers: "Het zal nog even duren voor jullie hem aan het werk zullen zien"

Cercle Brugge speelde dit weekend goed tegen Antwerp, maar toch gingen ze met 1-2 ten onder tegen tien man. Het begon goed dankzij een penaltydoelpunt van Hoggas, maar Refaelov en De Sart konden het tij nog keren.

Dino Hotic en Dimitrios Chatziisaias maakten hun debuut voor Cercle Brugge. Ze mochten meteen in de basis starten. Eppel viel in. Bernd Storck had na de wedstrijd wel wat te vertellen over de nieuwe jongens.



De Duitse trainer was zeer tevreden over Dimitrios Chatziisaias. "Hij maakte een geweldige indruk. Hij stond meteen zijn mannetje en hij had enkele goede defensieve acties. Hij was ook steeds rustig aan de bal."

Dino Hotic had het moeilijker. "Hotic had het in het begin van de wedstrijd moeilijk, maar hij kwam daarna beter in de wedstrijd. Hij was zelf niet tevreden over zijn wedstrijd, maar hij heeft even tijd nodig om zich aan te passen."

Christie-Davies

Christie-Davies wordt geleend van Liverpool, maar we zullen hem niet direct op het veld zien. "Hij werd gisteren geopereerd aan de meniscus en hij zou vier weken geblesseerd. Het is niet duidelijk wanneer hij op het veld kan staan", aldus Storck.