In 2013 leerde België Hans Vanaken kennen... na twee doelpunten op het veld van Anderlecht: "Misschien is het ook wat toeval"

Club Brugge won zondagavond met 1-2 op het veld van Anderlecht. Hans Vanaken scoorde de beide doelpunten voor de bezoekers.

Vanaken scoorde zeven keer twee doelpunten in één wedstrijd in de Belgische competitie. Twee keer deed hij dat op het veld van Anderlecht.

Op 28 juli 2013 leerde het grote publiek Vanaken kennen. Bij zijn debuut voor Lokeren scoorde hij meteen twee keer. Lokeren haalde het uiteindelijk met 2-3. Die dag leerden we trouwens nog een Rode Duivel kennen: Youri Tielemans maakte toen zijn debuut voor paars-wit.

Zondag scoorde Vanaken dus opnieuw twee keer. Twee keer met zijn linker, trouwens. (lees HIER)

“Ik scoorde inderdaad al vaak tegen Anderlecht”, vertelde de Gouden Schoen achteraf. “Anderlecht is een ploeg die altijd wil voetballen, daardoor komt er natuurlijk wat meer ruimte.”

“Maar misschien is het ook gewoon toeval dat ik hier al vaak scoorde. Ik wil in alle wedstrijden belangrijk zijn, of dat nu tegen Anderlecht is of niet.”