Louwagie trekt zich niets aan van buitenwereld en is openhartig over Mogi Bayat: "Het is jammer dat er geen tien zoals Mogi zijn in België"

Ivan De Witte en Michel Louwagie slaagden er bij KAA Gent om een schuldenberg om te toveren in een klimaat van een stabiele topclub. Laatstgenoemde deed dat door elke euro vijf keer om te draaien vooraleer hem uit te geven. Ook makelaars moesten er niet hopen op torenhoge commissie.

Nochtans werkt Michel Louwagie veel samen met de veelbesproken Mogi Bayat. “Nochtans vraag ik me af waarom hij al die tijd in de gevangenis gezeten”, vertelt Michel Louwagie in Sport/Voetbalmagazine. “Ik heb drie jaar intens met hem samengewerkt, hé. Hij is de makelaar van Hein Vanhaezebrouck en Sven Kums.”

"Mogi heeft twee gebreken”, gaat Louwagie verder. “Hij is te duur en hij kwam veel te vaak in de media. Maar hij is een zeer sluw en verstandig onderhandelaar met veel kennis van zaken. Voor mij is hij één van de besten.”

Mogi Bayat heeft twee gebreken. Hij is te duur en hij kwam te vaak in de media

En de algemeen manager van de Buffalo’s gaat zelfs nog een stapje verder. “Het is jammer dat er geen tien zoals Mogi zijn in België. Maar hij heeft nooit de sleutel van mijn bureau gekregen. En dat zal ook nooit het geval zijn.”