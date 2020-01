Vorig seizoen nog in 1B, nu wordt KVM-speler gevolgd door de topclubs uit 1A

Vorige winter haalde KV Mechelen hem weg bij Union en hij wist meteen een basisplaats af te dwingen. De verdediger krijgt veel lof en wordt momenteel zelfs gevolgd door de top in België.

Peyre was kapitein bij Union SG. Bij KV Mechelen draagt Kaya die band, maar Peyre laat zich ook gelden. Hij is één van de steunpilaren in het team dat al hoge ogen gegooid heeft dit seizoen.

Zijn prestaties hebben trouwens bij velen de ogen geopend, want hij wordt nu al gevolgd door de Belgische top. Verschillende ploegen uit de top zes hebben hem volgens onze informatie op hun radar staan. De 27-jarige centrale verdediger is dan ook secuur en amper op een foutje te betrappen.

Ook in Frankrijk hebben ze hem opgemerkt, want ook twee ploegen uit de Ligue 1 volgen hem op de voet. Hij heeft nog een contract tot 2021.