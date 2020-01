Waarom die rare constructie rond Didillon? Anderlecht heeft geld nu nodig en hoopt zijn marktwaarde omhoog te krijgen

Anderlecht heeft een vreemde constructie opgezet rond Thomas Didillon. Zoals Het Nieuwsblad vandaag meldde wil het de 24-jarige doelman verkopen aan Genk met een hogere terugkoopoptie. Waarom? De onmiddellijke nood aan geld.

Genk ziet het allemaal niet echt zitten en hoopt tot een beter compromis te komen, want ze willen komende zomer niet ineens met vijf doelmannen (Vukovic, Vandevoordt, Coucke, Jackers en Didillon) zitten die allemaal aanspraak maken op de post van eerste doelman. In de ogen van Anderlecht is het echter een logische oplossing.

Geld voor spits

Michael Verschueren weet dat hij een rechtstreekse concurrent uit de nood aan het helpen is, maar wil er zelf ook wel iets aan overhouden voor de huidige transfermercato. Hij moet geld ophalen om die spits te kunnen binnenhalen. Die zal er tegen het weekend nog niet zijn en velen vragen zich af of het nog nodig is om een extra aanvaller te halen voor de zeven wedstrijden die resten in de play-off 1-race. Maar het is ook kwestie van een nieuwe aanvaller al te laten roderen richting volgend seizoen toe.

Verschueren heeft dus geld nodig en die twee miljoen euro die hij vraagt voor Didillon zouden welkom zijn. Dat ze hem de volgende mercato dan moeten terugkopen, zijn zorgen voor later. Tegen dan zou de club er financieel weer sterker moeten voorstaan dan nu. Het geld moet op korte termijn (de volgende acht dagen van de mercato, nvdr.) er zijn.

Hogere marktwaarde

Anderlecht wil zich niet dieper in de schulden steken, want ze willen in december aantonen dat ze de schuldenberg aan het slechten zijn. Dat Didillon zelf met Genk in zijn hoofd zit, maakt het niet makkelijker, want hij wil zijn kans om zich zes maanden in de kijker te spelen niet missen.

Anderlecht zou hem dan kunnen terugkopen en voor een hogere prijs weer verkopen, want zijn marktwaarde daalt enkel op de bank van paars-wit. Een soap die voor Anderlecht en Didillon slecht kan aflopen, want als Genk ineens voor de andere optie kiest (daar schermen ze toch mee), zitten ze straks met twee ontevreden doelmannen achter Hendrik Van Crombrugge...