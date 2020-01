Vrancken fier op zijn spelers: "Storm was te weinig voor 1A, Peyre komt uit 1B, Thoelen uit C-kern, Swinkels uit 1 Amateur, ..."

KV Mechelen probeert op bezoek bij Charleroi opnieuw een stap richting play-off 1 te zetten. Na de nederlaag tegen Standard zijn De Kakkers uit de top-6 gevallen, maar Wouter Vrancken had een duidelijke boodschap.

"Tegen Standard waren we lange tijd de betere ploeg. Als je zonder enkele sterkhouders zoiets op de mat kan brengen tegen een titelkandidaat, dan moet je een trotse coach zijn", aldus coach Vrancken na de nederlaag vorige week.

Analyse

Temeer hij ook beseft van waar zijn spelers komen: "Daar moet je ook naar kijken, naar de spelers individueel. Wie had verwacht dat ze zouden meespelen om play-off 1 in 1A op dit moment in hun carrière?"

Waarop hij een analyse maakte van de hele ploeg: "Yannick Thoelen komt uit een C-kern, Engvall zat vorig jaar nog op de bank, Storm was volgens velen te weinig voor 1A, Peyre speelde in 1B, Swinkels zelfs in Eerste Amateurklasse, De Camargo is 37 jaar, Vanlerberghe kwam er niet door bij Club Brugge en Oostende, ... Je moet ook kijken vanwaar ze komen."