Flankaanvaller zit voor het eerst sinds april weer in de selectie bij Anderlecht, Roofe nog niet terug

RSC Anderlecht zal het dit weekend nog steeds moeten doen zonder diepe spitsen Landry Dimata en Kemar Roofe. Beide spitsen zijn out voor de confrontatie met Cercle Brugge. Frank Vercauteren heeft er wel een extra optie bij.

In de selectie van paars-wit zit namelijk voor het eerst Zakaria Bakkali. De flankaanvaller speelde voor het laatst in de verloren thuismatch tegen Antwerp in Play-Off I van vorig seizoen. Bakkali stond nadien met een knieblessure aan de kant tot nu dus.

Verder zijn spitsen Landry Dimata en Kemar Roofe er niet bij. Anthony Vanden Borre zit zoals verwacht ook nog niet in de wedstrijdselectie.

Selectie

Davy Roef, Rik Vercauteren, Hendrik Van Crombrugge, Sieben Dewaele, Killian Sardella, Vincent Kompany, Marco Kana, Derrick Luckassen, Elias Cobbaut, Edo Kayembe, Amir Murillo, Yevhenii Makarenko, Michel Vlap, Peter Zulj, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga, Nacer Chadli, Antoine Colassin, Jeremy Doku, Alexis Saelemaekers, Zakaria Bakkali