Manchester United haalt sloophamer boven op akker van derdeklasser in FA Cup

Op het veld van derdeklasser Tranmere Rovers werd met 0-6 gewonnen. Halverwege stond het al 0-5. De laatste keer dat United vijf keer scoorde was in 2001... Ole Funnar Solskjaer scoorde toen de 0-5.

Uiteindelijk scoorden zes verschillende spelers: Maguire (10’), Dalot (13’), Lindgard (16’), Jones (41’), Martinal (45’) en Greenwood (56, pen) deden de netten trillen.

5 - Manchester United have netted five goals in the first half of a game for the first time since February 2001 (6-1 v Arsenal) - current manager Ole Gunnar Solskjær scored the fifth goal for the Red Devils that day. Update. https://t.co/Cx4BcYeHAH