Twee langst zittende trainers analyseren Antwerpse zege: "Meer talent langs hun kant" & "Heb enorm veel respect voor hem"

Zulte Waregem kwam op voorsprong tegen Antwerp, maar kon die niet over de streep trekken. De kansen voor een puntje of meer waren aanwezig, maar achteraf kon Francky Dury wel leven met de nederlaag.

"Op de momenten dat we aan voetballen toekwamen zorgden we ook voor dreiging. Maar over het algemeen bekeken had de thuisploeg meer explosiviteit, duelkracht en explosiviteit", luidde het oordeel van Francky Dury na de match. "Felicitaties aan Antwerp."

Wederzijds respect

En die nam zijn Roemeense collega met een brede glimlach aan. "Maar op een dag kom ik je hier verslaan", voegde Dury er nog snel aan toe. "Ik ben heel tevreden dat ik mijn collega heb kunnen kloppen. Mijn respect voor hem is enorm groot", lachte Laszlo Bölöni. De trainers van Essevee en Antwerp zijn overigens de langst zittende in de Jupiler Pro League.

"We speelden geen goede, maar een degelijke match en we brachten onszelf in de problemen na de foutjes van Seck en Refaelov", aldus Bölöni. "Het was belangrijk dat we nog voor de rust op gelijke hoogte kwamen. Deze overwinning was er een op karakter, op talent en met het hart. We hebben ons voorbereid op een moeilijke match en we hebben ook een moeilijke match gekregen", besloot de coach van Antwerp.