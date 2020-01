Opmerkelijk: Gent doet flink beter dan in het kampioenenjaar, mogen ze dromen van een tweede titel? Ambities zijn duidelijk

KAA Gent is aan een prima seizoen bezig. Het staat na 23 speeldagen op een knappe tweede plaats in het klassement en speelt ook nog Europees tegen AS Roma de komende weken. Of het doet denken aan het kampioenenjaar?

Het is opvallend: met 45 op 69 doet KAA Gent op dit moment in ieder geval beter dan de Buffalo's deden in het seizoen waarin ze kampioen werden (2014-2015). Toen totaliseerden de Gentenaars amper 40 punten na 23 wedstrijden - al volgde een fameuze eindsprint richting 57 punten na de reguliere competitie.

De kloof was toen ook acht punten met leider Club Brugge, dat toen ook een prima eerste deel van de competitie speelde ... en in de play-offs uiteindelijk ten onder ging. Blauw-zwart kan de kloof natuurlijk wel nog vergroten tot elf eenheden als ze de winst pakken op Charleroi in de inhaalwedstrijd, maar toch.

Team waar iedereen rekening mee zal moeten houden

De punten worden in ieder geval gehalveerd bij de start van de play-offs en dan is alles opnieuw mogelijk, temeer de Buffalo's op dit moment oprecht het beste voetbal spelen in ons land. Het systeem van Thorup is duidelijk en helder, maar - zeker aanvallend - er is ruimte om aan te passen tussen en binnen matchen.

Meer zelfs: de blessure van Yaremchuk is een domper, maar geen onmogelijk euvel. Als er bij blauw-zwart iets zou gebeuren met een bepalende speler als Vormer of Vanaken, zou dat mogelijk een groter probleem zijn.

Ambitie

Gent barst van de ambitie. "We willen zoveel mogelijk punten pakken en dan zien waar we uitkomen", klinkt het. Dat lijkt de eigen ambities extern wat temperen. Maar ook dat werd in het kampioenenjaar overigens héél erg lang gedaan.

Zelfs na vijf-zes speeldagen in play-off 1 werd het mantra van "we gaan voor de derde plaats" heilig gehouden. Hoelang kunnen ze dat nu kanaliseren? Louwagie en De Witte prediken alvast Europees voetbal, maar ook zij weten dat Gent pas bij een tweede titel echt tussen de groten zou plaatsnemen. Want ondertussen groeit ook Antwerp stilaan uit tot een gigant.