Boucaut en Laforge fluiten halve finales, ook refs voor speeldag 24 in 1A en 1B bekend - Nederlander voor Beerschot - Westerlo

De KBVB heeft de scheidsrechters voor speeldag 24 in eerste klasse A en B bekendgemaakt. Ook de refs die de returnmatchen in de halve finale van de Beker van België zullen fluiten zijn bekend.

De topper van de speeldag is de match tussen leider Club Brugge en Antwerp, de tweede in de stand. Erik Lambrechts zal dat beladen duel in goede banen moet de leiden. De overige aanduidingen van speeldag 24 in 1A ziet u in onderstaande tweet.

Op 7 en 8 februari staan de terugwedstrijden van de 1/2 finale van de Croky Cup op het programma. Boucaut fluit de confrontatie tussen Zulte Waregem en Club Brugge, terwijl Laforge een oogje in het zeil moet houden tijdens Kortrijk - Antwerp.

Dit weekend zal een Nederlands team een wedstrijd in 1B leiden.

De refs in 1B zijn:

- Een nog te bepalen Nederlandse ref voor Beerschot -Westerlo

- Pirard: Lokeren - Union

- Dierick: OHL - Roeselare

- Geldhof: Lommel - Virton