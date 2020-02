Jankovic over nieuwe Anderlecht-spits Joveljic: "Type-Vossen" en "Scoorde in de jeugd vaker dan Jovic"

Anderlecht haalde vrijdag met Dejan Joveljic een nieuwe spits in huis. Hij moet paars-wit aan doelpunten helpen.

"Dejan scoorde in de jeugd bij Rode Ster Belgrado vaker dan Luka Jovic", vertelde Aleksandar Jankovic, ex-coach van onder meer Rode Ster en Standard aan Het Laatste Nieuws. "Meer dan veertig voor de U19 van Belgrado. Hij heeft een onwaarschijnlijk killersinstinct en kan vanuit alle hoeken scoren."

Joveljic vertrok na een sterke periode bij Rode Ster Belgrado naar Eintracht Frankfurt, maar daar kon hij het niet waarmaken. Jovic ontplofte wél bij de Duitse club. "De stap naar Frankfurt kwam te snel voor Joveljic. Bij zo'n sterke ploeg is het niet evident om onmiddellijk te spelen. Als hij dertig matchen meer gespeeld had bij Rode Ster, was zijn integratie veel makkelijker verlopen."



“Joveljic is echter geen typische nummer negen voor de Belgische competitie. Hij heeft het profiel van Jelle Vossen: het is een wendbare spits, geen krachtpatser als Laurent Depoitre of Wesley.”