🎥 Beerschot-trainer Losada en Antwerp-assistent De Decker vragen in videoboodschap om respect in het voetbal

Sporting A zet sport in de stad Antwerpen in de kijker. In een filmpje willen ze oproepen tot meer respect.

Sporting A roept in een filmpje met tal van jonge sporters op tot meer respect in het voetbal. Ook bekende koppen mochten figureren in het filmpje. Zo doen ook Wim De Decker en Hernan Losada, respectievelijk de assistent-trainer van Antwerp en de T1 van Beerschot, hun zegje.