De Condé na uitgaande transfers bij Genk: "Gevoel dat we helemaal opnieuw kunnen beginnen"

Er lopen wegens transfers en blessures nog maar weinig basisspelers van de kampioenenploeg rond bij Racing Genk. De club investeerde vorige zomer en deze winter al in heel wat nieuwe spelers en in de aanloop naar volgend seizoen kunnen we nog nieuwkomers verwachten.

Technisch directeur Dimitri de Condé zag tientallen miljoenen binnenstromen na de uitgaande transfers van Sander Berge en Ally Samatta. Anderzijds zag hij ook flink wat kwaliteit vertrekken. "Het zijn twee grote uitgaande transfers naar Belgische normen, maar daar is het ons niet om te doen. Al zijn we wel trots dat we zo'n jongens kunnen afleveren aan de Champions League", reageerde De Condé bij Sporza.

Corrigeren in de zomer

"Onze driehoek Berge-Pozuelo-Malinovskyi is nu helemaal verdwenen. We hebben het gevoel dat we helemaal opnieuw kunnen beginnen. Nu zullen we het meer van ons collectief moeten hebben en moeten we zien wie er opstaat in deze ploeg", ging hij verder.

Er werd al wat geïnvesteerd in nieuwkomers, maar na de recente ontwikkelingen blijft er een flinke spaarpot over om in de zomer bij te sturen. "We hebben besloten om geen gekke dingen daarmee te doen en tot deze zomer te wachten om juiste beslissingen te nemen", besloot de technisch directeur van de Limburgers.