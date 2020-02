Supporters eisen positieve én negatieve hoofdrol op, dromen in Kortrijk en Waregem, sterk Gent, arm Cercle en arbitrage

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP

Supporters her en der

Ze kunnen toch zo mooi zijn, die supporters. Vurig alles geven voor hun club, een plaagstootje hier en daar uitdelend. Het was dit weekend opnieuw niet anders, want in verschillende wedstrijden viel er wel iets positiefs te zeggen.

De tifo van KV Mechelen over de bekerwinnaars richting KAA Gent - nadat die in de heenwedstrijd al gehint hadden op de Europa League - was mooi, de humor van de fans van Club Brugge richting Lamkel Zé ook en het eerbetoon aan Robbie Rensenbrink prachtig.

Dromen in de Vlasstreek?

Veel viel er niet te beleven op de Belgische voetbalvelden. Vijf keer een 1-0 zege, met vrij vaak matig voetbal. Gelukkig waren er nog Kortrijk (3-1 tegen Standard) en Zulte Waregem (5-0 tegen Waasland-Beveren).

Het moet vertrouwen geven richting de halve finales van de Beker van België. Dat beide ploegen daar na een 1-1 gelijkspel op respectievelijk Antwerp en Club Brugge met een goede uitgangspositie aan beginnen was al onverwacht en doet dromen van een Vlasico op de Heizel.

Buffalo's op verplaatsing

Fort Ghelamco, dat kenden we al. Maar KAA Gent begint nu ook moeilijke klippen te omzeilen op verplaatsing. Al weken spelen ze het beste voetbal in het land en ook in Mechelen was er weinig af te dingen op hun overwinning tegen een nochtans stevig Malinwa.

Dromen van meer? Dat doen ze nog niet luidop, maar in verschillende geledingen binnen de club begint het ongetwijfeld stilaan wat te kriebelen.

FLOP

Supporters her en der

Ze kunnen toch zo mooi zijn, die supporters. Vurig alles geven voor hun club, een plaagstootje hier en daar uitdelend. Het was dit weekend helaas opnieuw anders, want in verschillende wedstrijden viel er wel iets negatiefs te zeggen.

De vuurpijlen van Gent op Mechelen, de zinsnede "Alle boeren zijn homo" op Jan Breydel? Het zal Gent en Antwerp opnieuw geld kosten. Het eerbetoon aan Rensenbrink verstoren? Een paar domme Moeskroensupporters maakten zich niet geliefd. En het geweld in Wommelgem tussen Club en Antwerp? Erg kwalijk.

Arm Cercle

Het is Cercle Brugge echt niet gegund. Nu hebben ze ook nog een strafschop gemist. Bob Peeters weet dat het dan moeilijk wordt.

De kloof met de voorlaatste is ondertussen negen punten geworden. En dus zal het in de laatste zes weken nog heel veel punten moeten gaan pakken om 1B te vermijden.

Wat baten kaars en bril ...

Als de VAR niet kijken wil of niet kan gaan kijken of wat het ook allemaal is. Het handspel van Ngadeu tegen KV Mechelen is er eentje in het lijstje van Luckassen en Kompany de week ervoor en er was her en der opnieuw wel wat te zeggen.

En dan is er nog het gebrek aan doellijntechnologie. Dat heeft opnieuw de gemoederen weten te verhitten in Club Brugge - Antwerp. Het is jammer dat het daardoor net minder om voetbal gaat en altijd opnieuw over hetzelfde.