Moet Essevee Jelle Vossen opstellen? "Als de boete betaalbaar is moeten ze het zeker overwegen"

Er is veel te doen om de terugmatch in de halve finale van de Beker van België tussen Zulte Waregem en Club Brugge. Jelle Vossen, tijdens de heenmatch nog onder contract bij blauw-zwart, is intussen getransfereerd naar Essevee en mag alleen mits betaling in actie komen woensdag.

We legden het thema voor aan Stijn Meert, de trainer van tweede amateurklasser KSV Oudenaarde en in 2006 bekerwinnaar met Zulte Waregem, de club waar hij negen seizoenen voor uitkwam. "Ik begrijp niet dat zo’n zaken contractueel vast kunnen liggen en het is jammer voor Zulte Waregem dat het zo moet gebeuren", vertrouwde hij ons toe. "Anderzijds, tja… als die afspraken er nu eenmaal zijn. Bij een huurovereenkomst zou ik het nog ergens kunnen begrijpen, maar nu is Vossen toch gewoon eigendom van de club." Toch is er voor Zulte Waregem een mogelijkheid om Jelle Vossen op te stellen, maar dan wel tegen betaling. "Als die boete enigszins betaalbaar is zou ik dat Zulte Waregem zijnde toch overwegen, hoor", besloot hij.