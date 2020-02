Opinie 'Hoe zullen ze zich bij KV Oostende voelen na de felle 'bal over de lijn of niet?' discussie na Club Brugge - Antwerp?'

Reuring, ophef en consternatie toen Club Brugge tegen Antwerp een goal kreeg toegekend bij een bal waarvan niemand met 100% zekerheid kon zeggen dat die volledig over de lijn was. De wereldproblemen leken even te moeten wijken voor dit thema...

Experts werden opgebeld en de discussie omtrent doellijntechnologie werd nog maar eens van onder het stof gehaald. Oké, het gebeurde in een topper tussen twee ploegen die in play-off 1 zullen uitkomen en de titel ambiëren, maar onmetelijk waren de belangen nu ook weer niet. Hoe zullen ze zich nu bij KV Oostende voelen? Als een land in hongersnood terwijl de Notre-Dame in lichterlaaie staat? Want om wat gaat het eigenlijk? Na speeldag 30 in de reguliere competitie en de halvering van de punten blijkt dat de goal van Hans Vanaken maar 1,5 punt heeft opgeleverd voor Club Brugge. Dan ging het op speeldag 20 wél om drie punten. KV Mechelen, dat elke punt kan gebruiken in de strijd voor de top-6, won toen met 1-0 van KV Oostende, dat toen nog moest opletten voor degradatie. (beelden vanaf 1:00) Sakala leek toen de 1-1 te maken, maar de arbitrage oordeelde dat zijn kopbal door Thoelen op de lijn werd gered en niet erachter. De VAR kon onmogelijk tussenkomen omdat het om een schuin camerastandpunt ging en dus niet om een clear error. Buiten de kustploeg was er amper een haan die ernaar kraaide. Hoe zullen ze zich bij KV Oostende nu voelen bij deze flink gemediatiseerde discussie? Als een land in hongersnood terwijl de Notre-Dame in lichterlaaie staat? Het lot van 'de kleintjes' zeker...