Vossen blikt vooruit op terugwedstrijd in de beker: "Zou fantastisch zijn om die finale te spelen"

Jelle Vossen ruilde op de laatste dag van de transferperiode Club Brugge voor Zulte Waregem. Woensdag staan beide teams tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de halve finale van de beker.

De heenwedstrijd in Jan Breydel eindigde op 1-1 na een zeldzame blunder van Simon Mignolet. Daardoor ligt de terugwedstrijd nog helemaal open. Al zal Jelle Vossen er woensdag niet bij zijn.

"Dat is zo afgesproken… meer kan ik daar niet over zeggen”, vertelde Vossen na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. “Het zou fantastisch zijn om de finale te halen, al wordt het niet makkelijk. Club wil die finale natuurlijk ook dolgraag.”

"Het is knap dat een club als Zulte Waregem begin februari nog op twee fronten actief is. Zulte Waregem is een gezellige en ambitieuze club en voor mij is dat momenteel perfect. Ik ben hier goed begonnen en hopelijk kunnen we samen een mooi verhaal schrijven."

Vossen scoorde meteen twee keer tegen Waasland-Beveren. In de strijd om de bekerfinale is hij dus geen extra troef. In het gevecht om play-off 1 wél.