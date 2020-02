Deschacht voor bekerclash met Club Brugge: "Ga geen uitspraken doen die ze bij Club in de kleedkamer kunnen hangen"

Olivier Deschacht vocht met Anderlecht ettelijke duels uit met Club Brugge. Woensdagavond staat hij in het shirt van Zulte Waregem oog in oog met blauw zwart.

“Club Brugge geeft bijna geen kansen weg”, vertelde de 38-jarige verdediger op de persconferentie in aanloop naar de halve finale in de beker. “Ook als het wat lastiger loopt, blijven ze rustig. Hun systeem is ook moeilijk te bekampen: ze zijn bijna perfect.”

Deschacht toonde zich uiterst voorzichtig in wat hij zei én niet zei. “Ik ga geen uitspraken doen die ze bij Club in de kleedkamer kunnen hangen. Maar ik wil wel dat mijn ploegmaats beseffen hoe onvergetelijk een bekerfinale kan zijn.”

“Als je me vraagt te kiezen tussen play-off 1 en de bekerfinale, kies ik zeker voor dat laatste. Dit is wellicht mijn laatste kans. Over zo'n finale word je als voetballer nog twintig jaar lang aangesproken."