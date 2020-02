Jeugd krijgt kansen in België: vier JPL-spelers in de top-25 meest opgestelde jongeren in Europa

België krijgt weleens het label van opleidingscompetitie opgeprikt. Jonge spelers krijgen kansen in de Jupiler Pro League en kunnen met winst worden doorverkocht aan grotere competities. Dat blijkt uit cijfers van voetbalobservatorium CIES.

CIES ging in alle Europese hoogste voetbalklasses op zoek naar de spelers die geboren werden in 2000 of later en die procentueel het vaakst werden opgesteld in hun binnenlandse competitie. In de lijst komen vier youngsters voor die actief zijn in België. Het gaat om alle competitiematchen van het seizoen 2019/20 tot 27 januari 2020.

De top-5 van de vijf grote Europese competities ziet er zo uit:

Dejan Kulusevski – Parma (95%)

Sandro Tonali – Brescia (94%)

Max Aarons – Norwich City (92%)

Eduardo Camavinga – Stade Rennais (89%)

Jadon Sancho – Borussia Dortmund (80%)

Twee spelers van Cercle Brugge

Met alle andere competities erbij is er zelfs een speler die nog geen minuut miste: Sven Botman, de 20-jarige verdediger van Heerenveen. Ewoud Pletinckx is met 79% van de speelminuten de enige Belg in de top-25. De verdediger van Zulte Waregem staat op de 18e plaats.

Voor het overige staan er drie spelers die actief zijn in ons land in de top-25. Giulian Biancone (Cercle Brugge, 17e plaats) kwam 80% van alle mogelijke speelminuten in actie. Jonathan David (KAA Gent) en Jonathan Panzo (Cercle Brugge) staan met 77% van de speelminuten op een gedeelde 22e plaats.