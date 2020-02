Mathijssen krijgt lof van Vrancken en andere collega's: "Tactisch slim" en "Kiest voor het beste team"

Jacky Mathijssen wordt dus de nieuwe bondscoach van de Jonge Duivels. Op vraag van Roberto Martinez. Het werk van Mathijssen bij de U19 wordt dus enorm gewaardeerd. Ook anderen in de voetbalwereld laten zich lovend uit over hem.

"Als ik achterom kijk, zijn er twee trainers waar ik veel van heb opgestoken: Mathijssen en Leekens. Wat ik vooral onthoud van Mathijssen, is dat hij tijdens een bespreking heel duidelijk overkwam", zegt huidig KVM-coach Wouter Vrancken in Het Belang van Limburg.

"Ik herinnner me hem als een tactisch slimme coach", voegt Peter Balette van AA Gent hier aan toe. "Hij kan spelers heel goed inschatten. Verder is hij door zijn taalvaardigheid heel communnicatief." Ook Koen Daerden kwam als TD van Genk al vaak met Mathijssen in contact. "Zijn uitleg is onderbbouwd. Hij kiest niet noodzakelijk voor de beste spelers, wel voor het beste team."