Bijna de held tegen Club Brugge, maar toch wil Essevee zijn spits nog steeds zien vertrekken

Zulte Waregem legde Club Brugge het vuur aan de schenen in de halve finale van de Beker. De fusieclub werd uiteindelijk uitgeschakeld, ondanks de knappe gelijkmaker van één van hun invallers.

Dimitri Oberlin volleerde een afgemeten voorzet van Sissako enig mooi in doel. De Zwitser had net daarvoor wel een dikke kans de nek omgewrongen oog in oog met Mignolet. Toch zaaide de Zwitser tijdens zijn invalbeurt paniek in de Brugse gelederen.

Ondanks die puike invalbeurt rekent Zulte Waregem nog steeds op een vertrek van zijn spits. Door de komst van Jelle Vossen dreigt Oberlin, die nog steeds eigendom is van FC Basel, volledig op het achterplan verzeild te geraken. Zijn makelaar is op zoek naar een oplossing. Ook Zarandia mag de club verlaten.