Antwerp, de luis in de pels van de topploegen? "Wij ambeteren hen en dat maakt hen blijkbaar bang"

Ondanks zijn flirt met AA Gent is Faris Haroun hét gezicht van Antwerp. De middenvelder maakte mee de opgang vanuit 1B en ziet zijn club nu de grote ploegen het vuur aan de schenen leggen. In hoeverre dat ze zelf nog geen topclub zijn uiteraard...

In drie jaar tijd van tweede klasse naar eerste, stevig in de top zes en in de bekerfinale. Faut le faire! "Antwerp was een slapende reus die wakker geworden is", grijnst Haroun in een gesprek met HBvL. “Hij is nog een beetje aan het dutten (lacht). Want we kunnen en willen nóg beter. Play-off 1 is binnen bereik en we spelen de bekerfinale. Dat is eigenlijk ongelooflijk als je ziet van waar we komen."

We doen meer dan de bal wegstampen

Antwerp doet het op zijn eigenzinnige wijze. Eerst met knokvoetbal, maar dat is nu niet meer het geval. "Aanvankelijk moesten we het inderdaad van onze power hebben en waren alle trucjes goed om de tegenstander uit evenwicht te brengen. Maar intussen zijn we geëvolueerd, zit er een mooie mix van kracht en voetbal in onze ploeg. Anders zou elke club toch alleen maar vechtvoetbal brengen, als het zó simpel zou zijn?”

Antwerp is geëvolueerd. "We doen meer dan de bal wegstampen. Maar blijkbaar maken onze resultaten andere grote clubs nerveus. Ze zien ons als een bedreiging. Vroeger kon je voor aanvang van het seizoen de top vier al opschrijven. Dat is niet meer zo. Wij ambeteren de ploegen uit de top zes en dat maakt hen blijkbaar bang.”