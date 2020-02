Genk niet ontevreden met beslissing: "Beter dan wat we in 2017 meemaakten"

Antwerp-Genk wordt pas donderdag gespeeld. Dat geeft vooral de thuisploeg de kans wat langer uit te rusten van hun halve finale in de beker. Bij Genk vindt men het echter een logische beslissing.

Die zijn in 2017 immers al eens voor niets richting Oostende getrokken. “De veiligheid van de fans gaat boven alles. In totaal zouden een 800-tal supporters de verplaatsing maken. Die kunnen zich de trip nu besparen. Dit is alleszins beter dan wat wij hebben meegemaakt in Oostende. Nu is er ten minste duidelijkheid en is er snel gecommuniceerd", aldus CEO Erik Gerits bij Het Nieuwsblad.

"We kunnen onze supporters nu al geruststellen”, zegt Gerits. “Wie een ticket heeft maar volgende week niet kan gaan, zal de prijs van zijn kaartje terugbetaald krijgen.”