Lamah spreekt over de verloren generatie van Anderlecht: "Denk dat ze daar spijt van hadden, ja"

Roland Lamah was ooit een jeugdproduct van Anderlecht dat in het seizoen 2006-2007 een zestal wedstrijden bij de A-ploeg mocht spelen, maar daarna toch andere oorden opzocht. Hij spreekt over de 'verloren generatie'.

Roland Lamah kwam vanuit Wezet in 2005 naar Anderlecht en bleef er tot 2008, terwijl hij ondertussen ook zijn debuut als prof maakte bij paars-wit.

Eerst werd hij nog uitgeleend, daarna volgde een definitief einde voor de speler die nu in de USA op een nieuwe club wacht. "Elke generatie heeft zijn realiteit", kijkt hij naar het project van paars-wit met veel kansen voor de jeugd.

Verloren generatie

"In mijn tijd was het een heel andere ploeg. Er waren veel spelers die rotsvast in de ploeg stonden, er was talent dat ouder was dan mij, er waren buitenlanders, echte patrons, ... Er was minder plaats voor de jeugd. Misschien hadden sommigen meer speeltijd verdiend, maar dat is moeilijk te zeggen achteraf."

"Natuurlijk was er talent in die generatie. Of Anderlecht spijt heeft wat betreft die generatie en het talent dat ze toen kwijtspeelden? Ik denk van wel, ja."