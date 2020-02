Lovende woorden voor Antwerp-fans vanwege Laszlo Bölöni: "Echt indrukwekkend"

De fans van Antwerp hadden donderdagavond een reden om te feesten. De club mag na 28 jaar nog eens naar Brussel voor de bekerfinale. De spelers en de trainer gingen de meegereisde supporters dan ook uitvoerig bedanken voor hun steun.

Na het laatste fluitsignaal trokken de spelers van Antwerp naar het bezoekersvak als blijk van appreciatie voor de vocale steun. De naam van Laszlo Bölöni werd gescandeerd en dat viel wel in de smaak bij de Roemeen, die zelf nadien ook nog enkele mooie woorden in petto had voor het Antwerp-legioen.

"Ik wil hen niet alleen bedanken donderdag, maar voor het hele seizoen", zei Bölöni. "Hun steun is duidelijk merkbaar, zowel fysiek als gevoelsmatig. Soms zien we clubs met een vijftiental supporters afzakken naar hier. Maar onze supporters, dat is toch iets anders. Echt indrukwekkend. Het was bijna een thuismatch op Kortrijk", besloot hij.