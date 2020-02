Storck heeft eindelijk meer kwaliteit voor handen, maar elke misstap kan nu fataal zijn voor Cercle Brugge

Na drie erg nipte nederlagen heeft Cercle Brugge voor het eerst in 2020 de volle buit gepakt in 2020, goed voor een vierde seizoenszege. Die heeft het geloof voor het behoud weer wat aangewakkerd, maar kwam de zege niet te laat?

Bernd Storck was een tevreden man na de overwinning tegen KV Mechelen, maar het besef dat er nog een lange weg te gaan is om het behoud te verzekeren was zeker aanwezig. Eén misstap kan al fataal nu het einde van de reguliere competitie in zicht is. Aan een ding kan de Duitser zich alvast optrekken en dat is dat zijn kern nu beter gewapend is.

Dat had Storck in de aanloop naar het duel tegen KV Mechelen al aangegeven, maar het leverde hem in de eerste drie matchen van 2020 geen punten op. Zo stond er zaterdagavond meer ervaring op het veld dan dat we dit seizoen gewend waren bij de Vereniging.

Balvaste spits

Op 21 september 2019, toen Cercle met 3-1 ging verliezen op bezoek bij Antwerp, waren Taravel (32) en Peeters (27) de enigen met wat métier. De rest van de ploeg was 23 jaar of jonger. Bij de overwinning tegen Malinwa stonden er met Peeters (27), Hoggas (28), Velkovski (25), Chatziisaias (27) en Eppel (28) al wat meer ervaren jongens op het veld. De gemiddelde leeftijd bij de twee matchen was respectievelijk 23 en 24,5.

Die laatste zijn overigens in de winter overgekomen. Ze brachten niet alleen ervaring, maar ook kwaliteit mee. Met Eppel heeft groen-zwart eindelijk een spits in de rangen die een bal kan bijhouden voorin. Saadi liet dat veel te weinig zien dit seizoen. Met Chatziisaias is er wat zekerheid ingebouwd in de defensie.

Eppel en Hotic hebben intussen ook al bewezen dat ze een goal kunnen maken. Gory en Foster hebben in hun vele optredens die indruk niet kunnen wekken en blonken vooral uit in gemiste kansen, vooral die laatste dan. Met zes goals is Peeters de topschutter van de ploeg.

Storck heeft nu dus meer middelen om de ploeg in eerste klasse te houden. Was die kwaliteit er in juli al, dan was er van degradatievoetbal wellicht geen sprake geweest in Brugge. Nu wordt het behoud een nog een loodzware karwei, want Oostende en Waasland-Beveren hebben in 2020 ook al een zege geboekt. Elke misstap kan dus fataal zijn...