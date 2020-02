Wat als... niemand zijn aflopende contract bij Antwerp zou verlengen?

Antwerp heeft zich samen met Gent opgeworpen tot de grote titeluitdagers van Club Brugge. Dat heeft het te danken aan een succesvolle transferzomer en sleutelspelers zoals Haroun en Mbokani die ze aan boord wisten te houden. Maar ondertussen zijn er wel tal van spelers bijna einde contract...

Niet alleen voor veel spelers heerst er nog onduidelijkheid over hun toekomst. Ook trainer Laszlo Bölöni ziet zijn verbintenis op 30 juni aflopen. De 66-jarige Roemeen zit stevig in het zadel na wat Antwerp de drie laatste seizoenen heeft verwezenlijkt en speelt nog mee voor de prijzen.

Nog geen zekerheid dus over de trainer, maar wat dan gezegd over een tiental spelers? Want daar zitten toch wel enkele sleutelpionnen tussen. Eerst en vooral is er Dieumerci Mbokani. De Congolees is topschutter van de ploeg en de competitie en gaf vorig seizoen al aan dat hij ging vertrekken. Het bestuur wist hem te overtuigen, maar zal dat nu opnieuw lukken?

Doelmannen

Sinan Bolat gaf onlangs aan dat de onderhandelingen lang aanslepen. Ondertussen praat de club met de Iraanse Alireza Beiranvand. Een doelman die niet wil komen om op de bank te zitten. Ook tweede en derde doelman Teunckens en De Winter zijn in juni einde contract. Voor Teunckens werd met Matijas al een vervanger aangetrokken, over De Winter is er nog geen beslissing gevallen.

Vaste waarde Dino Arslanagic is intussen aan zijn derde seizoen bij de Great Old bezig, maar of er een vierde seizoen aankomt is twijfelachtig. Steven Defour en Kevin Mirallas werden vorige zomer voor één jaar aangetrokken. Dat zit er bijna op.

Huurlingen

Van drie huurlingen kan Antwerp de aankoopoptie lichten: Zinho Gano, Koji Miyoshi en Wesley Hoedt. Die laatste heeft zijn waarde voor de club al het meest bewezen, maar kan pas overgenomen worden van Southampton voor acht miljoen euro.

Tot slot ziet jeugdproduct Robbe Quirynen zijn eerste profcontract bijna aflopen, net zoals Amara Baby en Daniel Opare. Trainer en spelers opgeteld zit de club dus met veertien aflopende contracten.