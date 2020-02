Antwerp geeft tekst en uitleg in circus mediarechten: "Op het einde van de dag konden we niet akkoord gaan met wat voor ons op tafel lag"

De malaise rond het televisiecontract is compleet. KAA Gent en Antwerp FC weigerden de deal met Eleven Sports te ondertekenen omwille van de verdeelsleutel. Ondertussen heeft het stamnummer één gereageerd.

KAA Gent weigerde de deal te ondertekenen omwille van het sponsorcontract met Telenet. Het artikel kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

“Het standpunt van Antwerp FC is altijd duidelijk geweest”, klinkt het bij de Great Old in een officiële mededeling. “De investeringen van de voorbije jaren hebben geleid tot een situatie waarbij we op de poort van de top zes kunnen kloppen.”

We vragen dan ook dat de verdeling van de mediarechten van de komende jaren onze groei verder toelaten

En daar wringt het schoentje voor de oudste club van het land. “We moeten nog stappen zetten. We vragen dan ook dat de verdeling van de mediarechten van de komende jaren die groei verder toelaten.”

Dialoog

“We hebben geluisterd en geargumenteerd op een constructieve manier”, besluit Antwerp. “Maar uiteindelijk konden we niet akkoord gaan met hetgeen voor onze club op tafel lag. We blijven openstaan voor verdere dialoog.”