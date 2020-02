KVM vergooit play-off 1-kansen: "Niet meer over PO1 praten" en "Zaterdag match van laatste kans"

Vier nederlagen op rij. Dat zijn ze bij KV Mechelen al lang niet meer gewend. De spelers zaten in zak en as achteraf en zagen play-off 1 nu reeds wegglippen.

Geofrey Hairemans weet dat komende zaterdag bepalend is voor de rest van de reguliere competitie. "Het wordt moeilijker en moeilijker om nog voor play-off 1 mee te spelen", aldus Hairemans. "Zaterdag komt met Anderlecht een rechtstreekse concurrent op bezoek. Dat wordt waarschijnlijk wel de wedstrijd van de laatste kans. Maar we moeten toegeven dat we in een dipje zitten."

Arjan Swinkels was directer in zijn bewoording. "We moeten niet meer over play-off 1 praten. Dat was ook nooit de bedoeling, maar toen we halfweg op plaats zes stonden, begin je daar automatisch over. Nu moeten we gewoon resultaten halen en dan zien we wel. Elke wedstrijd spelen om te winnen, maar nu even zwijgen."