Antwerp en Racing Genk delen de punten na een aangename wedstrijd

Antwerp en Racing Genk raakten deze avond niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1. Racing Genk kon de score openen via Onuachu, maar in de slotfase van de eerste helft zorgde een owngoal van Maehle voor de gelijkmaker.

Antwerp begon sterk aan de wedstrijd en ze probeerden Racing Genk meteen bij de keel te grijpen. Lamkel Zé en Seck kregen een kans, maar Didillon was niet op een fout te betrappen.

Aan de overkant was het bij de eerste kans meteen raak. Bongonda kwam goed op en bracht de bal ook perfect voor. Onuachu stond op de juiste plaats om de bal staalhard naast Bolat binnen te koppen: 0-1.

Owngoal Maehle

Daarna was het al Antwerp wat de klok sloeg en Racing Genk probeerde een muur op te zetten. Toch liet de thuisploeg veel liggen. Lamkel Zé kreeg enkele kansen, maar de beste kans was voor Haroun. Hij was echter te verrast en de defensieve middenvelder trapte de bal zacht in de handen van Didillon.

Net voor de rust kreeg Antwerp dan toch waar ze al lang naar zochten. Een vrije trap kwam tot bij Seck en hij kopte de bal terug het pak in. Mbokani en De Laet konden er niet bij, maar de bal ging wel via het lichaam van Maehle binnen. 1-1 en het was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Wolf had enkele tactische wijzigingen doorgevoerd (3-5-2 opstelling), maar ook in de beginminuten van de tweede helft bleef Antwerp de betere ploeg. Benson was bedrijvig, maar hij kreeg de bal niet voorbij Didillon in doel.

Daarna kwam Racing Genk beter in de wedstrijd. Ze kregen enkele kansen via Onuachu, Bongonda en Hrosovsky, maar de bal wilde er niet in. Aan de overkant kwamen Buta en Refaelov nog dichtbij, maar Didillon was goed aan het keepen.

Lamkel Zé kreeg nog een enorme kans in de slotfase, maar Didillon had een schitterende parade in huis. Ook daarna stond de doelman van Racing Genk nog pal op een trap van Buta. 1-1 was meteen ook de eindstand en daar schieten beide ploegen weinig mee op. Antwerp blijft vierde, Racing Genk staat op de zesde plaats.