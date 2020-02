Kemar Lawrence, een nieuwe attractie op de Belgische velden? "Ik ben veel sneller dan de meeste spelers"

We zouden al een heel slechte mensenkennis moeten hebben als Anderlecht er geen sfeermaker bij heeft in zijn kleedkamer. Kemar Lawrence werd echter niet voor zijn brede glimlach gehaald. De Jamaicaan zou wel eens een attractie kunnen worden op de Belgische velden.

Net als veel van zijn landgenoten kreeg hij ook een atletiekopleiding. En dat is er aan te zien. Lawrence is snel, héél snel. "Mijn maximum snelheid? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik snel ben, veel sneller dan de meeste spelers", zei hij zonder valse bescheidenheid.

Daarmee kan hij menig flankaanvaller bezighouden. "Usain Bolt is niet meteen mijn inspiratie. Nee, meer Ricardo Gardner, die voor de Bolton Wanderers speelde. Hij speelde ook voor dezelfde school als ik in Jamaica."

De Taxi is van plan zich te laten opmerken in België. "Ik weet één ding: ik ga er wel wat spelers aflopen. Ik kan mijn flank op en af blijven gaan om zowel mijn aanvallend als verdedigend werk te doen. Als ik fysiek in orde ben, blijf ik gaan."

We kijken alvast uit naar dat spurtduel met Jérémy Doku op training. Die was tot nu toe veruit de snelste speler in de A-kern. Hopelijk wil Frank Vercauteren het resultaat daarvan met ons delen...