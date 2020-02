Vanderhaeghe wisselde zijn team in vorm op vier posities en heeft daar een stormgerelateerde verklaring voor

KV Kortrijk kwam met een flink gewijzigd elftal aan de start van de match tegen Waasland-Beveren. De ploeg had in de vorige weken nochtans gewonnen tegen Standard, Club Brugge op een draw gehouden en maakte het Antwerp knap lastig in de Beker van België.

Yves Vanderhaehge had in vergelijking met de bekermatch tegen Antwerp vier wissels doorgevoerd. Golubovic, Selemani, Stojanovic en Makarenko, ten koste van Azouni, Mboyo, Moffi en Kagé. "Daar zit de snelle opeenvolging van matchen voor iets tussen", zei Vanderhaeghe na de 1-2 zege op het veld van de Waaslanders. Hij had het over de match van zondag, die erg kort op de bekerreturn tegen Antwerp volgde. Zaterdag weer ​wissels "Door het stormweer is die match drie dagen uitgesteld, maar ik kreeg het bericht van dat uitstel een fractie te laat binnen. Ik had de spelers die zondag zouden starten al ingelicht en dus heb ik hen woensdag maar laten staan." Zo hield de coach zijn manschappen tevreden. Naar de match in Oostende toe kunnen we bij de Kerels weer wat wissels verwachten. "Nu moeten we binnen drie dagen al opnieuw aan de bak en is het misschien wel een goede beslissing geweest. Zaterdag kunnen we alweer wat jongens vervangen", besloot hij.





