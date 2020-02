🎥 Lepoint scoorde "de perfecte goal", matchwinnaar De Sart "had nog iets op zijn maag liggen"

Kobayashi wiste de openingstreffer van Lepoint nog uit tijdens het treffen tussen Waasland-Beveren en KV Kortrijk, maar op de 1-2 van De Sart hadden de Waaslanders geen verhaal meer. Yves Vanderhaeghe zag zijn team "een perfect doelpunt" scoren.

De 1-0 van Christophe Lepoint op aangeven van Kristof D'Haene was volgens Yves Vanderhaeghe een voorbeeld van een perfect doelpunt. "Lepoint hoefde de dieptepass niet eens te controleren. Hij kon hem in één tijd binnen leggen. Eindelijk spelen we eens in de ruimte. Ik probeer het er al een heel seizoen in te slijpen, maar het is zo moeilijk. De jongens combineren te graag", legde de trainer van KV Kortrijk uit.

Vanderhaeghe was tevreden over de geleverde prestatie van zijn manschappen behalve over het derde kwartier van, niet toevallig de periode waarin het doelpunt viel. Kobayashi schilderde een vrijschop heerlijk over de muur en tegen de touwen. "De Sart bleef maar zeggen dat hij hem heel licht raakte en dat Kobayashi zichzelf eigenlijk liet vallen. Dat foutje lag misschien nog op zijn maag, want hij schoot de 1-2 fantastisch binnen", besloot hij.