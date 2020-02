Heeft Bölöni er een nieuwe offensieve optie bij? Opvallend gezicht op Antwerp-training

Dieumerci Mbokani is dit seizoen een onmisbare schakel in het team van Bölöni. Zijn stand-in, Zinho Gano, wist niet altijd overtuigen tijdens zijn weinige speelminuten. Mogelijk heeft Antwerp er nu nog een extra optie bij voor de positie van centrumspits.

Volgens Gazet van Antwerpen trainde Bruny Nsimba, een 19-jarige spits van de beloften, mee met de A-kern van stamnummer één. In de oefenmatch tegen ADO Den Haag in november vorig jaar was hij nog goed voor de winnende treffer in de 3-2 overwinning.

Nsimba werd vorige zomer door The Great Old overgenomen van de beloften van Racing Genk. Nsimba is centrumspits bij de beloften, maar kan ook op de flank uit de voeten. Bij Antwerp wordt nu onderzocht of hij definitief bij de A-kern mag aansluiten.