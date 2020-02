Ritchie De Laet teleurgesteld na de wedstrijd: "Dan waren wij heel dominant"

Antwerp heeft gisteren gelijkgespeeld tegen Racing Genk. Ritchie De Laet speelde centraal achterin een sterke wedstrijd naast Seck, maar toch was hij na de wedstrijd teleurgesteld. Er zat volgens hem meer in.

De Laet vond zijn ploeg vooral in de eerste helft dominant. "In de tweede helft hadden we het lastiger omdat ze hun formatie hadden gewijzigd, maar in de eerste helft waren we duidelijk de betere ploeg. Zij scoorden bij hun eerste kans, maar wij hadden er ook twee of drie kunnen maken", aldus De Laet na de wedstrijd bij Sporza.

Over de penaltyfase kan De Laet niet veel zeggen. "Ik weet het niet of het een penalty was of niet. Ik kon het zelf niet goed zien. Misschien hangt het af van de scheidsrechter, maar gelukkig voor ons was het vandaag geen strafschop."