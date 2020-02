Jess Thorup tevreden ondanks moeilijkheden in laatste wedstrijden en geeft tegenstander compliment

Een toch wat moeizaam gelijkspel tegen Anderlecht en ook in Eupen moesten de Buffalo's diep gaan voor de drie punten: het is niet het beste Gent dat we in de laatste twee duels gezien hebben. Toch is Thorup dik tevreden met de overwinning aan de Kehrweg.

Gent zag Eupen tot twee keer toe langszij komen. "We hadden de match vroeger dood kunnen maken. We zijn telkens met een mooi doelpunt op voorsprong gekomen, maar hebben de tegenstander te veel de kans gelaten om terug te komen. Naarmate de match vorderde, kregen zij meer vertrouwen."

De Deense trainer is desalniettemin tevreden. "We zijn druk blijven zetten en hebben uiteindelijk ons doel bereikt. We waren gekomen voor de drie punten en we hebben ze. Dat is het belangrijkste voor mij", maakt Thorup duidelijk.

Geen gemakkelijke matchen

Bovendien is Eupen volgens hem een niet te onderschatten tegenstander. "Het is een solide en erg sterke ploeg. Ze zullen in de toekomst hoger staan in het klassement, geloof me. Overigens zijn er in België geen gemakkelijke matchen."