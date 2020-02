Jonathan David strijdlustig na tweeklapper tegen Eupen: "Laat AS Roma maar naar de Ghelamco Arena komen..."

Jonathan David speelde vrijdagavond andermaal een uitstekende wedstrijd tegen Eupen. De Canadees scoorde twee keer en hielp AA Gent zo aan de 2-3-overwinning.

“We wisten dat het hier niet eenvoudig zou worden”, vertelde hij achteraf. “We begonnen goed, maar Eupen keerde twee keer meteen terug. Halverwege wisten dat we ons geen misstap meer konden veroorloven als we wouden winnen.”

Gent nadert zo tot op zes punten van Club Brugge. “We staan tweede en proberen zo dicht mogelijk bij de leider te blijven. We moeten nu afwachten wat Club doet.”

Donderdag neemt AA Gent het op tegen AS Roma. David kijkt uiteraard uit naar die wedstrijd. “We gaan er alles aan doen om ginder een goed resultaat neer te zetten. We geloven in onze kwaliteiten en willen de Romeinen verrassen. Laat ze daarna maar naar de Ghelamco Arena komen… daar zijn we nog ongeslagen.”