Van geen centrumspits naar offensieve weelde bij Kortrijk: "De ploeg vaart daar wel bij"

KV Kortrijk heeft de smaak te pakken. De Kerels gingen de winterstop in met twee overwinningen en trokken die lijn in 2020 door met een 7 op 12 tegen Standard, Club Brugge, Sint-Truiden en Waasland-Beveren. Tussendoor maakte KVK het Antwerp ook nog knap lastig in de Beker van België.

Je zou een tevreden trainer verwachten bij KV Kortrijk en dat was Yves Vanderhaeghe ook na de 1-2 zege in het Freethielstadion van Waasland-Beveren. "We zijn de laatste weken goed bezig en we willen dat nog volhouden tot aan het einde van het seizoen. Zo bouwen we misschien wel iets op naar volgend jaar toe", liet de coach weten. Eind januari blies hij overigens 50 kaarsjes uit.

Maar Vanderhaeghe was niet alleen blij met de zege. De West-Vlaamse trainer was ook opgezet met de kwantiteit in zijn kern. "De groep is groter geworden en dat maakt dat ik wat meer keuzes heb, vooral in het offensieve compartiment. Je ziet dat de ploeg daar wel bij vaart, want het gevaar kan van meerdere spelers kan komen."

Binnenkort Gueye

Hij contract met het begin van dit seizoen kan niet groter zijn. "Toen hadden we geen enkele centrumspits. Ezekiel was wat te laat, dus moesten we Mboyo daar zetten. En nu heb je er meerdere en kan je zelfs met twee voorin spelen", legde hij uit.

De opties zijn tijdens het seizoen flink toegenomen. Hornby tekende eind augustus, Selemani geraakte dan toch speelgerechtigd en met Moffi lijken ze ook een klasbak te pakken te hebben. "En volgend weekend zal Gueye wellicht ook speelklaar zijn, dus het wordt een moeilijke knoop om door te hakken.