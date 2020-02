Sinan Bolat opgelucht na penaltysave: "Blij dat ik mijn fout kon rechtzetten"

Antwerp en Charleroi hielden elkaar in een fel betwiste partij in evenwicht. Zowel Antwerp als Charleroi kregen de kansen om de match over de streep te trekken, maar uiteindelijk werd het een al bij al billijke puntendeling op de Bosuil.

Antwerp-doelman kon na afloop best leven met een puntendeling. "Ik denk dat een gelijkspel een terechte uitslag is. Beide ploegen hebben kansen gehad om de wedstrijd te winnen."

"Door de felle wind was het enorm moelijk voor ons om ons spel op te leggen. Toch mogen we tevreden zijn met de mentaliteit die we getoond hebben. Charleroi was in het slot veel frisser, wat niet onlogisch is. Wij hebben die zware match van tegen Racing Genk nog in de benen, terwijl zij extra rust hadden. Je zag wel dat er bij ons vermoeidheid in de beentjes zat."

Goed dat ik die strafschop kan stoppen

Bolat was eens te meer belangrijk voor zijn ploeg. Hij stopte de -zwak getrapte- strafschop van Morioka. "Het was leuk om die penalty te stoppen. Maar goed ook, want ik had de penalty zelf veroorzaakt. Ik ben blij dat ik mijn fout heb kunnen rechtzetten. Zonde dat onze strafschop er ook niet in ging, maar Mbokani gleed een beetje weg."

"De wind speelde een enorme rol. Mij speelde hij ook parten, ja. Het was zeer moeilijk om ballen in te schatten. De strafschop? Ik kwam te laat, omdat ik was uitgegleden. Jammer, al heb ik de beelden nog niet gezien. De steun van de fans deed dan weer enorm deugd."