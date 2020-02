Cercle werpt degradatiestrijd helemaal open: "Verlies Waasland-Beveren gaf ons extra motivatie"

Ze waren volledig afgeschreven, veroordeeld tot 1B, maar... daar is Cercle Brugge. Met een 6 op 6 hebben ze de degradatiestrijd weer helemaal nieuw leven ingeblazen. Met nog vier wedstrijden te gaan is het weer allemaal mogelijk.

Als Bernd Storck dit tot een goed einde brengt, kunnen we gerust spreken van een topprestatie. De trainer kuiste heel de kleedkamer op en blijkt daar nu de vruchten van te plukken. "We speelden een fantastische wedstrijd. We hadden een wedstrijdplan en mijn spelers hebben dat tot in de perfectie uitgevoerd. We zitten weer helemaal in de race", zei hij met een glimlach.

De achterstand op Waasland-Beveren is nog slechts drie punten. "Dat Waasland-Beveren in extremis nog verloor bij Club Brugge hoorden we vlak voor het eerste fluitsignaal en gaf ons nog wat extra motivatie. Het blijft moeilijk voor ons om doelpunten te maken, maar het kunstgras en de wind hadden daar ook veel mee te maken. Voor we Gent en Club partij geven, moeten we volgende week ook nog iets proberen te rapen tegen Moeskroen."