Uitblinker Van der Bruggen heeft nog een doel met KV Kortrijk dit seizoen

Je weet dat het goed gaat met KV Kortrijk als Hannes Van der Bruggen ineens zijn beste vorm weet te vinden. De verdedigende middenvelder gaf de assist voor de 0-1 van Moffi en scoorde zelf ook nog eens.

KV Kortrijk bengelde op een gegeven moment ergens onderaan, maar voetbalt de laatste weken fris van de lever. Zo'n stage in eigen land is toch niet zo'n slecht idee? "Die 9 op 9 doet heel veel deugd. In de heenronde lieten we punten liggen tegen ploegen als Waasland-Beveren, Oostende en Eupen. Dat zijn we nu wat aan het goedmaken", klonk het bij de middenvelder.

Kortrijk is een goed voetballend geheel na de winterstop. "We zijn nu iets efficiënter en we pakken ook niet zo snel meer goals. We hadden tegen Oostende zelfs nog meer kunnen scoren. Ik ben blij met een assist en goal. Het was al even geleden dat ik gescoord had. Ons doel moet nu zijn om in de linkerkolom te eindigen."