KVM-fans eren helden van toen op heerlijke wijze: 'Pauly zegt dat het Mechelen is!'

Door met 2-0 te winnen van Anderlecht hebben de huidige KV Mechelen-spelers zich weer iets meer in een heldenrol gespeeld. Al is het nog in niets te vergelijken met de spelers die eind jaren '80 de dienst uitmaakten. Enkele van deze iconen waren zaterdag ook present.

Koeman, Den Boer, Deferm, Rutjes, Sanders en De Wilde woonden de match tegen Anderlecht bij en gingen vooraf even het publiek groeten. De supporters achter het doel bedankten hen voor hun verwezenlijken met een spandoek met daarop: 'Pauly zegt dat het Mechelen is!' Dat is de in Mechelse kringen legendarische uitspraak van Rik De Saedeleer toen die in '88 de Europacupfinale tussen KVM en Ajax becommentarieerde op het moment dat scheidsrechter Pauly affloot.