KV Mechelen doet weer mee: "De jongens hebben bewezen dat ze nog leven"

Na een nul op twaalf thuis de drie punten pakken tegen Anderlecht, dan kan je als coach weer lachen. Wouter Vrancken zag zijn team weer met de mentaliteit van het seizoensbegin op het veld komen.

"Ik ben een gelukkig man vandaag", beschreef Vrancken het overduidelijke. "Ondanks de resultaten vond ik dat we ook de voorbije matchen op ons elan van 2019 zijn doorgegaan. Maar we zijn niet weggekropen, we hebben mentaal heel sterk gepresteerd. Ik zag de intensiteit en de energie die er moest zijn om de supporters mee te trekken. Die rode kaart? Het was na de eerste overtreding al rood volgens mij."

Play-off 1 is weer in beeld. "Na de vorige wedstrijd (Charleroi) waren we volgens iedereen volledig uitgeteld. Ik heb daar toen geen uitspraken over gedaan en ik ga dat nu ineens ook niet doen. De groep moet met beide voetjes op de grond blijven. Maar de jongens hebben bewezen dat ze nog leven!"