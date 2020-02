Mathematisch kunnen nog zeven(!) teams de zesde plaats pakken, wie gaat het halen?

De strijd om play-off 1? Die wordt de komende vier weken nog bikkelhard, zoveel is nu al duidelijk. De winnaars van het weekend was KV Mechelen, terwijl plots ook Moeskroen en Kortrijk dichterbij zijn geslopen.

Standard lijkt met 45 punten stilaan de schaapjes helemaal op het droge te hebben als ze de komende weken nog een of twee keer winnen, gezien het verschil met het nummer 7 toch al acht punten bedraagt. KRC Genk heeft met 38 punten dan weer nog flink wat arbeid te verrichten.

De komende vier weken kan er in ieder geval nog veel veranderen. Mathematisch gezien kunnen nog zeven(!) ploegen de zesde plaats pakken. KAS Eupen kan dit niet, gezien Genk en KV Mechelen nog tegen elkaar spelen.

Genk (38 punten)

KRC Genk verloor thuis van Standard en heeft nog een zwaar programma. Vrijdag in Kortrijk volgt mogelijk al een zeer belangrijk en moeilijk duel, daarna wordt nog gespeeld tegen Club Brugge (thuis), Oostende (uit) en KV Mechelen (thuis).

Dat laatste duel zou een mogelijk rechtstreeks duel om play-off 1 kunnen worden. Met wie weet toch nog ergens een derde hond die kan profiteren van een gelijkspelletje tussen beide ploegen.

KV Mechelen (37 punten)

Malinwa pakte zijn eerste punten van 2020 in eigen huis tegen RSC Anderlecht en lijkt zo opnieuw volop te kunnen meespelen om play-off 1.

Nu wachten nog Waasland-Beveren (thuis), STVV (uit), Eupen (thuis) en Genk (uit). Qua programma lijkt dat misschien toch makkelijker dan Genk - de laatste speeldag kan dus inderdaad belangrijk worden.

Zulte Waregem (34 punten)

Essevee heeft zichzelf thuis tegen Moeskroen nog wat verder uit de race om play-off 1 gespeeld met een slechte prestatie.

De komende weken zijn er tegen Oostende (uit) en Kortrijk (thuis) nu helemaal geen excuses. Daarna wachten duels op Anderlecht en thuis tegen Standard om wie weet toch nog de droom te vervolledigen, maar makkelijk wordt het niet meer.

Anderlecht (34 punten)

Na de slechte prestatie op Mechelen wacht nog Eupen (thuis), Waasland-Beveren (uit), Zulte Waregem (thuis) en STVV (uit). Op papier geen moeilijk programma meer, maar het gaat gewoon niet goed met paars-wit.

Nu nog play-off 1 halen? Geen idee wat dat zou gaan geven met oog op die play-off 1. Daarvoor was de match in Mechelen gewoon opnieuw te weinig.

Moeskroen (33 punten)

Door de zege op bezoek bij Zulte Waregem is Moeskroen opnieuw genaderd tot op vijf punten in de stand. En dus kan het mathematisch nog voor de Henegouwers, die niks te verliezen hebben.

Cercle Brugge (thuis), Eupen (uit), Waasland-Beveren (thuis) en Antwerp (uit) is bovendien een programma waar nog wel wat puntengewin in zit op weg naar de laatste wedstrijd.

Kortrijk (32 punten)

En wat te zeggen van Kortrijk? De Kerels zagen de bekerfinale uit hun handen glippen, maar hebben de komende weken nog een zeer interessant programma waarmee ze minstens scherprechter kunnen worden in de debatten.

Genk (thuis), Zulte Waregem (uit), Antwerp (thuis) en Charleroi (uit)? Op papier lijkt het te zwaar om nog zes punten in te halen, maar in deze competitie kan misschien wel alles ...

STVV (32 punten)

STVV krijgt nog rechtstreekse thuisduels tegen Mechelen en Anderlecht, maar met uitmatchen in Gent en Standard lijkt het niet makkelijk te gaan worden om nog in de top-6 te raken.

Ze kunnen wel scherprechter spelen, maar de thuisnederlaag tegen Cercle Brugge is in ieder geval een ferme domper.

Poll?

Vorige week was Genk nog de grote favoriet, voor Anderlecht. Is uw mening deze week al gewijzigd? Laat het ons weten in de poll!