Coaches analyseren Mechelen - Waasland-Beveren: "Aan de rust niet meest tevreden trainer" en "Natuurlijk kan het nog"

Wouter Vrancken was nog geregeld aanwijzingen aan het geven en was als perfectionist niet helemaal tevreden, maar zag zijn ploeg wel grotendeels spelen op de manier die hij voor ogen had. Een heel ander verhaal bij Arnauld Mercier, die met een zuur gevoel de bus op moest.

KV Mechelen ging meteen op zoek naar doelpunten. "We wilden hen geen vertrouwen geven en hen vanaf minuut één tegen het eigen doel drukken. We hadden het in het eerste kwartier al kunnen beslissen. Jammer dat we dat niet doen."

Enkel het derde kwartier was van een iets minder niveau bij KVM. "Dat een hele helft volhouden is, moeilijk. Ik was aan de rust niet de meest tevreden trainer. Ik heb mij wel opgewonden over sommige dingen, gewoon omdat we het beste uit onszelf zouden halen. Ik vond dat iedereen te veel zelf beslissend wou zijn of te snel de beslissende pass geven."

Het is goed voor het vertrouwen

In de tweede helft hadden de Manenblussers van Waasland-Beveren niets meer te vrezen, met een klinkende 4-0 als gevolg. "Het is goed voor het vertrouwen dat die doelpunten vallen, dan komen de supporters er ook achter en het hadden er zelfs nog een aantal meer kunnen zijn."

We hebben een fragiele ploeg

Arnauld Mercier moest lijdzaam toekijken hoe zijn ploeg de boot in ging. "We hebben nooit kunnen reageren en maakten stomme fouten. Ik hou hier echt een slecht gevoel aan over. Het is zwaar om te accepteren. Je ziet het verschil in niveau. We hebben een fragiele ploeg, met een gebrek aan leiderschap."

Volgens de Fransman is dat het grootste pijnpunt van Waasland-Beveren. "Als je 2-0 achter komt, gaan alle hoofden naar beneden. Je kunt dan nog altijd terugkomen, maar na die stomme derde goal. We moeten met de beelden echt punctueel gaan aantonen wat de spelers verkeerd deden." Zijn ploeg staat nu laatste. Kan het behoud nog? "Natuurlijk kan het nog. Als ik er niet meer in geloof, zou ik er meteen mee ophouden."