Acute spitsennood zorgt voor kopzorgen bij Vercauteren, die enkele opvallende alternatieven achter de hand houdt

Na de winst van Genk op Kortrijk zijn de kansen voor Anderlecht nog wat kleiner geworden op Play-Off 1. Paars-wit moet absoluut de drie punten buit maken tegen KAS Eupen, maar moet dat mogelijk wel doen zonder fitte diepe spits.

Het is namelijk nog onzeker of Dejan Joveljic de wedstrijd van zondag gaat halen. Dat zou erg slecht nieuws voor Anderlecht betekenen want door de blessures van Colassin en Roofe zitten ze dan zonder fitte diepe spits.

Vercauteren mag dus weer maar eens beginnen puzzelen. De T1 van paars-wit zoekt mogelijk zijn heil in één van zijn flankaanvallers: "We kijken daarvoor naar jongens als Amuzu, Bakkali, Pjaca... Dat zijn eerder alternatieven dan echt profielen waar we naar op zoek zijn", verklaart hij aan Het Laatste Nieuws.