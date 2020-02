'New Canadian king in town': Dieumerci Mbokani moet zijn Gouden Stier afstaan

Op speeldag 28 van de Jupiler Pro League zal Dieumerci Mbokani niet langer met de Gouden Stier op zijn rug rondlopen. Jonathan David is de nieuwe topschutter na zijn goals tegen Sint-Truiden.

Dieumerci Mbokani was maandenlang de topschutter van de Jupiler Pro League, maar die status is hij sinds zondagavond kwijt. De doelpuntenproductie stokt al een poos bij de Congolees. In zijn laatste elf optredens in de JPL trapte hij tweemaal raak.

De spits van Antwerp zat net zoals Jonathan David aan vijftien rozen na 26 speeldagen, maar mocht wel met de Gouden Stier blijven rondlopen omdat hij vaker op verplaatsing scoorde. De jonge Canadees deed zondag tegen Sint-Truiden de netten echter opnieuw trillen en staat nu op eenzame hoogte.

De Gouden Stier verhuist op speeldag 28 dus naar het shirt van de aanvaller van KAA Gent. In zijn jongste zes optredens scoorde hij liefst negen keer.