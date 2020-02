Anderlechts supportersprotest ondanks beloftes van de club: "Geen voetbal zonder fans"

Ondanks dat de club beloofde voor de (meeste) fans een oplossing te zoeken tegen Zulte Waregem was er toch supportersprotest. De fans lieten merken dat ze niet akkoord gingen met hoe de club het aanpakte.

"Geen voetbal zonder fans" en "Don't mess with us"... Het waren maar een paar spandoeken die in het stadion opdoken. De beslissing om niet in beroep te gaan tegen de gesloten vakken tegen Essevee werd niet gesmaakt.

Al heeft Anderlecht wel beloofd voor de meeste fans een oplossing in de andere vakken te zullen zoeken. Al kunnen ze ook niet verzekeren dat iedereen een plaats zal krijgen.