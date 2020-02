Een dipje of een storm in een glas water? Antwerp op zoek naar goals en vertrouwen

Twee gelijke spelen en twee nederlagen liet Antwerp de voorbije weken optekenen in de competitie. Het woord 'dipje' wordt dan al snel in de mond genomen. Te voorbarig, of niet?

Verzachtende omstandigheden

Voetbal draait natuurlijk om de resultaten en dan is een 2 op 12 niet voldoende voor een ploeg die play-off 1 en misschien zelfs meer ambieert. Maar er zijn verzachtende omstandigheden. De tegenstand bijvoorbeeld. De laatste vier competitiewedstrijden waren tegen ploegen uit de top-6.

De twee punten werden behaald tegen Genk en Charleroi. Club Brugge en Standard wonnen in eigen huis met het kleinste verschil. Hoewel Club beter was had de partij ook op 0-0 kunnen afstevenen, want niemand kan met 100 % zekerheid zeggen dat de bal van Vanaken over de lijn was. Doelpuntensaldo in die laatste vier matchen: twee voor en vier tegen.

Nooit weggespeeld dus, maar ook zelf te weinig gecreëerd. Daar ligt misschien het probleem wel. De mannen van wie het in het begin van het seizoen moest komen -Refaelov, Mbokani en Lamkel Zé- zijn al een poos niet meer zo beslissend.

Dieu, Refa en LZ7

Tekenend voor de lagere doelpuntenproductie van Mbokani is dat hij zijn Gouden Stier moet afgeven aan Jonathan David. De Canadees van Gent scoorde negen goals in zijn laatste zes optredens. De spits van Antwerp twee keer in elf matchen, maar wel telkens op strafschop. Zijn laatste veldgoal in de competitie dateert van 21 november in de zege tegen Gent (3-2).

Refaelov moet dan weer vaker op de bank zitten dan hem lief is en tegen Standard ontbrak hij wegens de geboorte van zijn kind. Lamkel Zé flitst ook niet meer zoals hij dat voor Nieuwjaar deed. De winger stond vaak in de schijnwerpers door zijn fratsen en lijkt nu wel wat met de rem op te spelen.

Niemand kon na de nederlaag tegen Standard vertellen waarom de ploeg pas na de achterstand begon te voetballen. Antwerp domineerde na de pauze en had enkele kansen om op gelijke hoogte te komen, maar scoren lukte niet.

De 2 op 12 is absoluut niet desastreus voor de Great Old, dat de moeilijke periode achter zich hoopt te laten met een thuiszege tegen KV Oostende. Eentje voor het vertrouwen. In de play-offs gaat het toch pas echt om de knikkers. Als ze de dominantie dan kunnen omzetten in kansen en goals is de huidige ‘dip’ een storm in een glas water.